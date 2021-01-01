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دحلان: لن نتخلى عن أبناء غزة وسنقدم المطلوب من أجل تعزيز صمود شعبنا

الأربعاء 12 مايو 2021 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: لن نتخلى عن أبناء غزة وسنقدم المطلوب من أجل تعزيز صمود شعبنا



غزة / سما /

قال زعيم التيار الإصلاحي بحركة "فتح" النائب محمد دحلان، مساء يوم الأربعاء، "نحن نشعر بالألم عندما تسقط الطائرات الحمم على رؤوس الأطفال في غزة".

وأضاف دحلان في تصريحات لقناة الغد أن الحدث الوحيد في تاريخ الشعب الفلسطيني المميز الذي تحرك فيه أبنائنا في القدس وصمدوا على رغم من خيانات الذين قدر القدر أن يكونوا مسئولين عن الشعب الفلسطيني.

وأكّد على أن صمود الشعب الفلسطيني وتعاضده سيحقق النصر وما يبحث عنه نتنياهو من صورة لانتصاره لا يمكن ان تتحقق.

وأشار إلى أن الاحتلال ضاعف من بطشه وقهره لأبنائنا في القدس، وهذه المرة الأولى التي يناشد فيها أبناء القدس أبناء غزة المحاصر فكانت غزة ولبت النداء، وغزة دائماً جاهزة من أجل الدفاع عن القدس.

وتابع: "لن نتخلى عن أبناء غزة وسنقدم المطلوب من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني كي لا يركع لنتنياهو وأحلامه".

#محمد دحلان #الشعب الفلسطيني #قطاع غزة #اسرائيل #صواريخ غزة

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