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الرئيس لـ"أمريكا وإسرائيل": "لقد طفح الكيل وسنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر وطننا"

الأربعاء 12 مايو 2021 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس لـ"أمريكا وإسرائيل": "لقد طفح الكيل وسنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر وطننا"



رام الله / سما /

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الأربعاء، رسالة لأميركا وإسرائيل، قائلاً إنّنا " لقد طفح الكيل "وحلوا عنا وسنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر وطننا".

وأضاف الرئيس عباس في مستهل اجتماع القيادة، أنّ شعبنا قال كلمته ونحن معه نريد مستقبلا بلا عدوان وبلا استيطان،  وبلا مستوطنين، والشباب المقدسي خرج ليقول كفى احتلالاً وكفى عنفاً.

وأكّد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية التي لن نرضى عنها بديلاً، لافتاً إلى أن الوضع الحالي يضعنا أمام اختيارات شديدة الصعوبة للدفاع عن مقدساتنا وحقوقنا

وأكد أن دولة الاحتلال تمارس جرائم حرب وتطهير عرقي وتستهدف الوجود الفلسطيني في عاصمتنا المقدسة، مشيرا الى أن شبابنا المرابط في القدس وأكنافها تصدى بكل بسالة لمحاولات سرقة البيوت والعدوان على أهلها.

#الرئيس عباس #امريكا #اسرائيل #المسجد الاقصى #القدس

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