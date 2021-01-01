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أوقاف غزة تصدر توضيحًا مهمًا حول صلاة عيد الفطر

الأربعاء 12 مايو 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تصدر توضيحًا مهمًا حول صلاة عيد الفطر



غزة / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء يوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا حول إقامة صلاة العيد في ظل العدوان الصهيوني ووباء كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "يجتمع على قطاع غزة هذه الأيام العدوان الصهيوني الغاشم إلى جانب انتشار وباء كورونا، لذلك وحرصًا على سلامة شعبنا، وتحقيقًا للمقاصد الشرعية، تؤكد وزارة الأوقاف على عدّة نقاط".

وأضافت أنّ صلاة عيد الفطر ستقام في المساجد بمن حضر، فهي شعيرة مهمة لا تتكرر في العام إلا مرتين، وأقل ما قيل في حكمها أنها سنة، وقد أوجبها بعض الفقهاء، وقال آخرون أنها فرض كفاية. 

ودعت الأهالي إلى أداء صلاة العيد جماعة في البيوت، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، فلا يشترط لصحة صلاة العيد عددٌ معيَّنٌ، ولا بأس بالاقتصار على أدائها ركعتين دون خطبة.

وأكّدت على ضرورة التزام الرجال الأصحاء الذين سيشهدون صلاة العيد، بإجراءات الوقاية، والاكتفاء بالمعايدة اللفظية، دون مصافحة.

#غزة #وزارة الاوقاف #صلاة العيد #عيد الفطر

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