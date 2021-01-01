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الجهاد: استهداف الإحتلال لبرجي الشروق والجوهرة تصعيد خطير يتحمل العدو تبعاتها

الأربعاء 12 مايو 2021 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: استهداف الإحتلال لبرجي الشروق والجوهرة تصعيد خطير يتحمل العدو تبعاتها



غزة / سما /

عقبت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاربعاء، على  استهداف طائرات الإحتلال لبرجي الشروق والجوهرة وسط مدينة غزة

وقالت الحركة في بيان وصل سما الاخبارية نسخة عنه، إن تجرؤ العدو الصهيوني على استهداف الأبراج المدنية التي تضم مكاتب للصحافة ووكالات الأنباء والشركات الخاصة، هو تصعيد خطير وجرائم حرب يتحمل العدو تبعاتها.

وأوضحت أن تعمد استهداف الاحتلال لبرجي الشروق والجوهرة اللذين يقعان في أكثر مناطق غزة ازدحاماً بالسكان والمحال التجارية يظهر نوايا العدو الإرهابية، والتي تهدف لتدمير أكبر قدر ممكن من البيوت الآمنة وتشريد قاطنيها، وبث الرعب في قلوب الآمنين الذين يكثر تجولهم في مثل هذه المناطق للتسوق خاصة في ليلة العيد.

وأشارت الى ان استهداف قلب المدن جريمة بدأها الاحتلال بقصف الأبراج وعليه تحمل تبعات هذه السياسة، فالمقاومة بكل تأكيد ستقول كلمتها.

#الجهاد الاسلامي #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #برج الشروق #برج الجوهرة #قصف اسرائيلي

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