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"حماس" تؤكد لمبعوث بوتين استعدادها لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل ومشروط

الأربعاء 12 مايو 2021 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تؤكد لمبعوث بوتين استعدادها لوقف التصعيد ضد إسرائيل على أساس متبادل ومشروط



غزة / سما /

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في مكالمة هاتفية مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، آخر تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن القيادي في "حماس"، خلال المكالمة التي جائت بمبادرة من الجانب الفلسطيني، أطلع بوغدانوف على تقييماته وأفكاره تجاه التصعيد  الحالي.

وذكرت الوزارة أن أبو مرزوق ركز في هذا الصدد على أن الإجراءات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، غير قانونية وأن قصف المناطق السكنية في قطاع غزة غير مقبول.

وتابعت الوزارة: "أكد أبو مرزوق نيابة عن قيادة "حماس" استعداد الحركة لوقف أي إجراءات عسكرية ضد إسرائيل على أساس متبادل، مع إدراك ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي الضغط المطلوب على الجانب الإسرائيلي للحيلولة دون أي أعمال قائمة على استخدام القوة تطال حرم المسجد الأقصى وأي إجراءات غير قانونية بحق السكان العرب الأصليين في القدس الشرقية".

ولفتت الوزارة إلى أن الجانب الروسي بدوره شدد على أهمية وقف العنف، مشيرة إلى أنه من غير المقبول الاعتداء على المدنيين مهما كان انتماؤهم القومي أو الطائفي، بما يشمل الهجمات على مرافق مدنية في الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء. "RT"

#حركة حماس #وقف اطلاق النار #تهدئة #موسى ابو مرزوق #روسيا #اسرائيل

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