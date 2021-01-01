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مقتل اسرائيلي و 7 اصابات في استهداف سديروت بالصواريخ (فيديو)

الأربعاء 12 مايو 2021 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل اسرائيلي و 7 اصابات في استهداف سديروت بالصواريخ (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

قُتل مستوطن اسرائيلي جراء قصف المقاومة الفلسطينية لمدينة سديروت بالصواريخ.

وأفادت وسائل اعلام اسرائيلية عن مقتل مستوطن واصابة 7 آخرين  في سديروت من بينها حالات خطرة ومتوسطة..

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مقتل المستوطن المصاب في سديروت جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الصاروخ الذي استهدف مستوطنة "سيديروت" اخترق الغرفة المحصنة وتسبب بمقتل مستوطن وإصابة 7 بجراح بينهم إصابة بحالة خطيرة*

ولفتت القناة 12 العبرية الى أنه لأول مرة منذ بدء إطلاق الصواريخ، تنجح شظايا صاروخ من غزة -وليس الصاروخ نفسة- باختراق جدار غرفة محصنة مبنية وفقا لمواصفات ومعايير الجبهة الداخلية "وتسبب قتل".

و أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الأربعاء، عن قصف مدن وبلدات الاحتلال بـ130 صاروخاً، رداً على استهداف برج الشروق بغزّة، واغتيال قيادات من الكتائب.

وقالت الكتائب في تصريح إنّ كتائب القسام تقصف الآن عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخاً رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام".

#اسرائيل #القدس المحتلة

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