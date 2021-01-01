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كتائب القسام تقصف مدن الاحتلال بـ130 صاروخ ردا على استهداف برج الشروق (شاهد)

الأربعاء 12 مايو 2021 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تقصف مدن الاحتلال بـ130 صاروخ ردا على استهداف برج الشروق (شاهد)



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء يوم الأربعاء، عن قصف مدن وبلدات الاحتلال بـ130 صاروخاً، رداً على استهداف برج الشروق بغزّة، واغتيال قيادات من الكتائب.

وقالت الكتائب في تصريح إنّ كتائب القسام تقصف الآن عسقلان ونتيفوت وسديروت بـ130 صاروخاً رداً على قصف برج الشروق، وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام".

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بأنّ صافرات الإنذار دوّت تزامناً مع قصف المقاومة، في  تل أبيب وبتيح تكفا وعسقلان ومناطق أخرى.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برج الشروق، وسط مدينة غزة، والمكون من 14 طابقاً ويضم مكاتب إعلامية ومجتمع تجاري، بستة صواريخ من الطائرات الحربية.



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#كتائب القسام
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