سرايا القدس لـ"نتنياهو": فصائل المقاومة جهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة

غزة / سما /

قال قائد كبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن استشهادقائد لواء غزة في كتائب الشهيد عز الدين القسام باسم عيسى واخوانه، ومن قبلهم الشهداء القادة من السرايا سامح المملوك واخوانه، لهو دليل واضح على أن قادة المقاومة متواجدة في قلب الميدان وبين جنودها تتابع وتدير المعركة، مشيرًا إلى أن أن استشهاد القادة يؤكد على حالة التلاحم بين القيادة والشعب.

ووجه رسالة لرئيس حكومة الاحتلال قائلا: "نقول لنتنياهو ولقادة جيشه المهزوم إن فصائل المقاومة بنت خططها وجهزت نفسها على إدارة هكذا معارك ولشهور عدة وأن استشهاد أي قائد من المقاومة لن يوقف المعركة وسيزيدها عنفوانًا".