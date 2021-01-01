اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تُعلق على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

علقت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، على جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والداخل المحتل وقطاع غزّة، خاصةً مع دخول أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال رئيس اللجنة رمزي الخوري في بيانٍ له: "إنّ جرائم الاحتلال القائمة الآن هي سرقت البهجة وحرمت شعبنا في القدس وغزّة ومدن الضفة الغربية المحتلة وفي الشتات، من فرحة عيد الفطر السعيد والاحتفال به".

وتابع: "الاحتلال يأبى إلا أنّ يمارس عدوانه الذي يخلّف الدم والحزن والقتل بفعل مجازره الوحشية المتواصلة، التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزّة بواسطة قصف طائرات الموت والدمار الإسرائيلية التي سرقت الأرواح البريئة، وبثت الرعب في صفوف المدنيين العزل".

وطالب كنائس العالم وكافة الموحدين والمؤمنين بالسلام وحقوق الإنسان، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذا الاستهتار بالنفس البشرية والاستهانة بالأرواح البريئة، الذي تمارسه قوات الاحتلال في سائر الأراضي الفلسطينية، خاصةً في قطاع غزّة.

وأضاف: "هذا العيد المبارك يأتي أيضًا وقد أفسدت سلطات الاحتلال ومجموعات المتطرفين اليهود سكينة مدينة السلام القدس، وحولت ساحات المسجد الأقصى إلى ساحات للقمع والملاحقة والاعتقال، وصادرت حق المؤمنين من الاحتفاء بأعيادهم ومناسباتهم الدينية المسيحية والإسلامية، وزرعت الخوف في أحياء المدينة المقدسة وسكانها مسلمين ومسيحيين، خاصة في حي الشيخ جراح الصامد بأهله في وجه محاولات اقتلاعه وتهجيره وسرقة منازله".