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بعد اغتيال عيسى.. حماس تتوعد اسرائيل: على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن!

الأربعاء 12 مايو 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد اغتيال عيسى.. حماس تتوعد اسرائيل: على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن!



غزة / سما /

وجهت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الاربعاء، رسالة تحذير شديدة اللهجة للاحتلال الاسرائيلي 

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، في تصريح صحفي، عبر تطبيق (تليجرام): "إن استهداف القائد المجاهد باسم عيسى قائد لواء غزة وعدد من رفاقه، لن يرتد إلا في وجه العدو الصهيوني وقياداته المجرمة، وعليه أن يستعد لدفع الثمن ".

وأضاف: "إن دماء أبناء شعبنا وقيادات المقاومة غالية علينا جميعا، وكل هذه الجرائم الصهيونية بحقهم لن تكسر شوكة حماس، ولن تثنيها عن الاستمرار في قيادة وإدارة المعارك مع العدو وبكل قوة وستزيدها إصرارا على المضي قدما في هذا الطريق مهما بلغت التضحيات".

#حركة حماس #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #كتائب القسام #باسم عيسى

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