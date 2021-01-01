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مشاهد من منطقة استهداف كتائب القسام لجيب عسكري اسرائيلي بغلاف غزة

الأربعاء 12 مايو 2021 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهد من منطقة استهداف كتائب القسام لجيب عسكري اسرائيلي بغلاف غزة



غزة/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف جيب إسرائيلي من نوع ديفندر قرب مستوطنة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان " إن "العدو اعترف بتدمير الجيب ومقتل جنديين وإصابة آخرين".


وأضافت " يأتي ذلك في إطار معركة "سيف القدس" ورداً على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة والقدس والضفة والداخل المحتل.

وقام الاحتلال باستخدام قنابل دخانية لإخلاء مصابيه، إلا أن المقاومة استمرت بضرب مزيد من الهاون على مكان الجيب العسكري.

و بث موقع "واي نت" مشاهد لموقع استهداف الجيب العسكري الذي استهدفته كتائب القسام، صباح اليوم.

 وأطلق القسام صاروخين مضادين للدروع على جيب عسكري، في نتيف هعسراه بغلاف غزة، ما أدى لمقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين.

#استهداف جيب اسرائيلي

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