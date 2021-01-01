"العفو الدولية": إسرائيل تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

رام الله /سما/

أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة وغير القانونية بشكل متكرر ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في القدس الشرقية المحتلة.

وحثت المنظمة في بيان، الثلاثاء، أعضاء مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مفتوحة ضمن سياق التطورات الأخيرة.

ودعت الاحتلال للتوقف فورا عن ترحيل أهالي حي "الشيخ جراح"، وإنهاء التهجير القسري المستمر للفلسطينيين من القدس الشرقية.

وطالبت جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.