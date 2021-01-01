معروف يُحذّر من التعاطي مع دعاية الاحتلال وجهده الاستخباري الالكتروني

غزة /سما/

حذّر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع سلامة معروف اليوم الأربعاء، من التعاطي مع دعاية الاحتلال وجهده الاستخباري الالكتروني.

وقال معروف في بيان صحفي: "ضمن دورنا في حماية جبهتنا الداخلية ومتابعة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي تم رصد العديد من جوانب الدعاية والعمل الاستخباري الذي يقوم به الاحتلال".

وأضاف: "يتمثل ذلك صفحات وهمية تحمل اسم وأحيانا شعار وسائل إعلامية معروفة وتقوم بنشر معلومات مضللة أو إشاعات لا أساس لها من الصحة، حسابات وصفحات لطلب بيانات المواطنين ومعلومات عن محيطهم الاجتماعي بداعي تقديم مساعدات".

وجاء في حديثه: "يتمثل أيضًا في صفحات وحسابات وهمية تحمل أسماء فلسطينية تبث روح الفرقة والشقاق بين فصائلنا وأذرعنا المقاومة، صفحات تحمل أسماء إعلامية وهمية تنشر اشاعات وتنقل معلومات مضللة تدعي أنها نقلا عن إعلام الاحتلال".

ودعا معروف أبناء شعبنا وتحديدا النشطاء عبر الفضاء الأزرق للانتباه لهذه الصفحات والحذر منها، سيما وأن محتواها يسعى لقلب الحقائق بتحميل المقاومة مسئولية العدوان، ويدعو لبث الفتن بين صفوف شعبنا، ويهدف لزعزعة تماسك واستقرار جبهتنا الداخلية.