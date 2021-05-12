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كتائب القسّام تعلن استشهاد قائد لواء غزة باسم عيسى "وثلة من القادة والمجاهدين"..

الأربعاء 12 مايو 2021 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسّام تعلن استشهاد قائد لواء غزة باسم عيسى "وثلة من القادة والمجاهدين"..



غزة /سما/

اعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، عصر اليوم الاربعاء، استشهاد قائد لواء غزة في كتائب القسام/ باسم عيسى "أبو عماد".

وقالت الكتائب في بيانها، "نزف القائد القسامي المجاهد باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة".

وفيما يلي بيان الكتائب:

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

بيان عسكري صادر عن :
... ::: كتائب الشهيد عز الدين القسام ::: ...
كتائب القسام تزف القائد المجاهد باسم عيسى وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين

بكل آيات الفخر والثبات والتحدي تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا في كل مكان استشهاد القائد القسامي المجاهد/ باسم عيسى "أبو عماد" قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة.

وإننا إذ نزف القائد الفذ أبا عماد وإخوانه المجاهدين، فإننا نؤكد على أن هؤلاء الأبطال الذين ارتقوا في معركة سيف القدس للدفاع عن مسرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نالوا شرف الشهادة في أعظم المواطن وأطهر المعارك، ومن خلفهم آلاف من القادة والجند يواصلون المسير ويحملون الراية ويذيقون العدو الويلات.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،
كتائب الشهيد عز الدين القسام – فلسطين
الأربعاء 30 رمضان 1442 هـ
الموافق 12/05/2021م

#كتائب القسام #باسم عيسى #المقاومة الفلسطينية #لواء غزة #الجيش الإسرائيلي

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