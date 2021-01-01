نقابة الصحفيين تُعقب على استهداف الاحتلال للمقرات الإعلامية بغزّة

غزة /سما/

عقبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، على استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" للمقرات الإعلامية في قطاع غزّة.

وقالت النقابة في بيانٍ صحفي: "إنّ استهداف المقار الإعلامية في القصف الاحتلالي الوحشي على غزّة، يندرج في إطار جرائم الحرب مكتملة الأركان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحفيين ووسائل الإعلام".

وأكّدت على أنّ استهداف الاحتلال برج الجوهرة الذي يضم مقار 13 مؤسسة إعلامية هو استهداف متعمد، يُضاف إليه اعتقال اثنين من الصحفيين في الضفة الغربية فجر اليوم، وما سبقه من اعتقالات واعتداءات طالت 27 صحفيًا منذ بدء أحداث القدس، هو دلالة قاطعة على مسعى الاحتلال لإسكات الأصوات الحرة وعدسات الكاميرات التي تعري جرائم الاحتلال أمام العالم، وتظهر مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة في كل أرجاء فلسطين التاريخية ضد الاحتلال وممارساته العنصرية.

ودعت كافة الجهات الضامنة لحرية العمل الصحفي، وخاصة الأمم المتحدة ومنظماتها، ومنظمة الصليب الأحمر، إلى ضرورة توفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين ووسائل الإعلام، وبتفعيل قرار مجلس الأمن 2222 وإلزام الاحتلال بتنفيذه واحترامه.

وأعربت النقابة عن شكرها للنقابات والجمعيات الصحفية العربية في الكويت، ومصر، ولبنان، والجزائر، وتونس، واليمن، التي عبرت بشجاعة عن وقوفها لجانب الحق الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، مُثمنةً بموقف واهتمام الاتحاد الدوليّ للصحفيين والمعهد الدوليّ للصحافة.