وزيرة الصحة: أبناء شعبنا يواجهون ماكينة قتل إسرائيلية لا ترحم

رام الله /سما/

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الأربعاء، على أن أبناء شعبنا يواجهون في قطاع غزة والضفة الغربية ماكينة قتل إسرائيلية لا ترحم".

وعادت وزيرة الصحة، جرحى الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، الذين يعالجون في مستشفيات العاصمة، واطلعت على احتياجات القطاع الصحي، في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا.

وقال: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، ووقف شلال الدم الذي أحدثته دولة الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفة "إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المواطنين بوحشية وبشكل مباشر بالرصاص، ما أدى لوقوع إصابات خطيرة في صفوفهم".

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تقف لجانب مستشفيات القدس، وهي مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن لها.