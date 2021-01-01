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"حماس" تدعو للنفير العام والمشاركة في صلاة العيد بالمسجد الأقصى

الأربعاء 12 مايو 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تدعو للنفير العام والمشاركة في صلاة العيد بالمسجد الأقصى



القدس المحتلة /سما/

دعا المتحدث باسم حركة حماس محمد حمادة، اليوم الأربعاء، أهالي القدس والداخل المحتل والضفة الغربية، إلى إعلان حالة النفير العام والزحف نحو المسجد الأقصى، وذلك بالمشاركة في صلاة العيد صباح الغد.

وقال حمادة في بيانٍ صحفي: "إنّ نفيركم نحو الأقصى هو عهدُ وفاءٍ لدماء الشهداء الأبرار في غزة العزة، وتأكّيدًا على مواصلة طريق التحرير، وأنكم لن تتركوا الأقصى وحيداً".

وأضاف: " نبارك لأهلنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية جهدكم وجهادكم، وهذه الصورة المشرقة من مواجهة الاحتلال في كل مدن فلسطين، كل التحية لكم وأنتم تساهمون بدوركم في معركة سيف القدس".

وطالب  بإحياء حملة الفجر العظيم، لجعل من فجر كل يوم محطة تجديد للبيعة مع القدس والأقصى.

#حركة حماس #المسجد الاقصى #صلاة العيد #عيد الفطر

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