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بعد عسقلان وأسدود: رشقات صاروخية باتجاه النقب ومفاعل ديمونا ومنصة الغاز قبالة بحر غزة

الأربعاء 12 مايو 2021 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عسقلان وأسدود: رشقات صاروخية باتجاه النقب ومفاعل ديمونا ومنصة الغاز قبالة بحر غزة



القدس المحتلة /سما/

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عصر اليوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية على عسقلان وأسدود وبئر السبع، وبلدات في النقب، وقالت كتائب القسام إنها أطلقت 15 قذيفة صاروخية صوب المفاعل النووي في ديمونا.

ودوت صافرات الإنذار عدة مرات خلال ساعة واحدة في مستوطنات "غلاف غزة" وعسقلان التي تعرضت لإطلاق 50 قذيفة صاروخية، كما دوت صافرات الإنذار في أسدود ومدينة بئر السبع ومحيطها، فيما أعلنت كتائب القسام قصف ديمونا بـ 15 صاروخا.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهداف مدينة عسقلان ومحيطها برشقات صاروخية كبيرة، وبلغ عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب المنطقة الصناعية لعسقلان واشتعل النيران في المنطقة، وبلغ عن اندلاع حريق في مصنع جراء القصف الصاروخي.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف منصة الغاز الاسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

ومع تواصل التصعيد قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد "الوضع الخاص" الذي أعلنته الجبهة الداخلية لأسبوعين آخرين.

#كتائب القسام #المقاومة الفلسطينية #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #ديمونا #صواريخ غزة

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