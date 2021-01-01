4 ملايين إسرائيلي في الملاجئ بسبب الهجوم الصاروخي الضخم

غزة /سما/

جبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية على إبقاء نحو 4 ملايين إسرائيلي في الملاجئ، عقب الهجوم الصاروخي الكبير الذي نفذته الليلة الماضية من قطاع غزة.



وعقب التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف الأبراج والمنشآت السكنية، ردت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس على هذا العدوان بقصف صاروخي كبير استهدف منطقة "تل أبيب الكبرى" وسط إسرائيل أدخل ملايين إلى الملاجئ.



وأعلن القسام الليلة الماضية وفجر اليوم قصف منطقة "تل أبيب الكبرى" برشقات صاروخية كبيرة أو ما تسمى غوش دان بالصواريخ المتطورة.



وبحسب بيان القسام فإنها قصفت منطقة تل أبيب الكبرى مساء أمس بـ130 صاروخا، فيما قصفتها فجرا بـ110 صواريخ.



وتبعد منطقة "غوش دان" عن قطاع غزة نحو 75 كيلومترا، وهي تعتبر مركز الكيان الإسرائيلي وثقلته الاقتصادي والسكاني.