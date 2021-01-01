مستوطنو الغلاف يشتكون من غازات سامة في الطرقات

القدس المحتلة /سما/

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء عن تلقيها شكاوى من المستوطنين في غلاف غزة، بوجود غازات سامة إثر إطلاق الصواريخ المتواصل منذ أيام.



ووفقاً لقناة كان العبرية، طالبت وزارتا حماية البيئة والصحة الاسرائيلية من سكان "اسرائيل" لمدن اشكلون وزيكيم وكرميا والمناطق المحيطة والقريبة، الامتناع عن المكوث خارج المنازل إلا في حالات الضرورة.



وبحسب القناة العبرية، جاءت مطالبة الوزارتين عقب وصول شكاوى من العديد من سكان هذه المناطق حول صعوبة التنفس والشعور بحرقة في الأعين والحناجر على أرضية وجود تراكيز عالية من الملوثات والجزئيات السامة المتطايرة في الهواء، إثر احتراق خزان الوقود في المنطقة الصناعية في اشكلون.



ويشار إلى أن الخزان لا يزال يشتعل بعد أن تعرض لقذيفة صاروخية أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن تنتهي عملية اطفائه خلال ساعات الظهر.