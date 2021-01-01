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برهوم: لا معلومات بشأن دخول الوفد الأمني المصري لغزة

الأربعاء 12 مايو 2021 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
برهوم: لا معلومات بشأن دخول الوفد الأمني المصري لغزة



غزة / سما /

نفى فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس الانباء التي تحدثت عن وصول وفد أمني مصري لقطاع غزة خلال ساعات ، مشيراً الى انه ليس هناك أي معلومات بشأن دخول الوفد المصري لغزة وما يجري اتصالات مكثفة لعودة الهدوء في قطاع غزة .

وبين برهوم خلال تصريحات لقناة الجزيرة ان المقاومة الفلسطينية تشترط على الاحتلال وفق انتهاكاته في المسجد الاقصى بشكل كامل ، وحي الشيخ جراح، لعودة الهدوء.

وكانت وسائل إعلام عبرية وأخرى عربية قالت صباح اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى بقوة من أجل استعادة الهدوء بين إسرائيل وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن تقارير عربية، أن وفدا أمني مصري سيدخل إلى غزة اليوم، لإجراء مفاوضات على وقف إطلاق النار.

ووفقاً لصحيفة العبرية، سيحضر إلى "إسرائيل" بشكل متزامن وفداً مصرياً أخر، من أجل الضغط على الطرفين لوقف التصعيد في الحال.

يشار إلى جولة من القصف المتبادل استؤنفت منذ مساء يوم الاثنين الماضي، إثر محاولة المستوطنين الإسرائيليين وبدعم السلطات الإسرائيلية، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ومحاصرة عدد من المقدسيين داخل الحرم القدسي.

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