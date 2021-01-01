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"فاجأت حماس"

"عملية معقدة وفريدة من نوعها".. الاحتلال يزعم: استهدفنا قادة من هيئة أركان عمليات حماس مقربين من الضيف

الأربعاء 12 مايو 2021 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عملية معقدة وفريدة من نوعها".. الاحتلال يزعم: استهدفنا قادة من هيئة أركان عمليات حماس مقربين من الضيف



القدس المحتلة / سما /

زعم الجيش الإسرائيلي إنه هاجم قادة كبار من المجلس العسكري لكتائب القسام، معتبرا أن العملية معقدة وسيتم نشر تفاصيل لاحقًا عنها.حسب زعمه.

واضاف : "الجيش والشاباك ينفذان عملية معقدة وفريدة من نوعها للقضاء على عدد من القادة الكبار في حماس داخل مدينتيْ غزة وخانيونس الذين يشكلون جزء مهمًا من قيادة أركان الجناح العسكري ومقربين من محمد الضيف"

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وذكر المراسل العسكري ليديعوت بأن الجيش يتوقع أن تقصف حماس "وسط البلاد" مجددًا بعد اغتيال قيادات مقربة من الضيف في خانيونس وغزة.

وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي، إن "الجيش أحبط محاولة لاطلاق صواريخ باتجاه مدينتيْ أشدود وأشكلون حيث استهدف منصة صواريخ تابعة لحماس كانت جاهزة لاطلاق ١٠ صواريخ من شمال قطاع غزة."

وأضاف الناطق في تصريح عبر تويتر " يواصل الجيش الجهود لاحباط واستهداف خلايا اطلاق الصواريخ "، مضيفا  كما "تم استهدف خليتين لمطلقي صواريخ مضادة للدروع قبل قليل في قطاع غزة".

من جانبه زعم المراسل العسكري ليديعوت:" الهجمات ضد المقربين من الضيف فاجأت حماس لأنه تم قتلهم في أماكن لم تكن حماس تتوقع أن الشاباك يعرفها .. انه اختراق استخباري كبير" حسب وصفه .

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