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"إنستغرام" و"فيسبوك" تحذفان منشورا لصهر أردوغان عن فلسطين

الأربعاء 12 مايو 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" و"فيسبوك" تحذفان منشورا لصهر أردوغان عن فلسطين



وكالات

حذف موقعا التواصل الاجتماعي" فيسبوك" و"إنستغرام" منشورا لصهر الرئيس التركي والمدير الفني لشركة "بيرقدار" سلجوق بيرقدار، بعد وصفهما المنشور بـ"خطاب الكراهية".

ونشر بيراقدار على "تويتر" تغريدة قال فيها: " أزال "انستغرام" منشوري بتصنيفه "خطاب كراهية" قتل الأطفال والمدنيين وحرق المعابد والرقص على الأغاني أثناء المشاهدة هو كراهية ووحشية ومذبحة، دع نفاقك يقول حرية الفكر وحقوق الإنسان يفسد!".

ونشر بيرقدار تغريدة أخرى في وقت لاحق، قال فيها: "فيسبوك هو أحد أدوات هذه الرقابة المنافقة والدعاية السوداء، رغم أنني حاولت مرات عديدة إلا أنه لم يسمح حتى بتحميل نفس الفيديو".

وحسب ما أفاد موقع "hurriyet" كان بيرقدار قد نشر فيديو لليهود الذين شاهدوا الحريق في المسجد الأقصى وهم يرقصون ويغنون. 

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