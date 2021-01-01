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إسرائيل تعترف.. أكثر من 1000 صاروخ أطلقت علينا

الأربعاء 12 مايو 2021 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعترف.. أكثر من 1000 صاروخ أطلقت علينا



القدس المحتلة / سما /

اعترف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بحصيلة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

 
وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تم رصد أكثر من 1050 صاروخ أطلقوا من قطاع غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية ، مضيفًا أن في المقابل ، نفذ الجيش  أكثر من 500 غارة جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة.
 
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطيران استهدف صباح اليوم عدد من بيوت قادة حماس العسكريين. كما شنت الطائرات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية على عدد من المقار الحكومية، من ضمنها مقر الشرطة / الجوازات.
 
وتأتي هذه الغارات بعد توصية القيادة السياسية الإسرائيلية بتكثيف الغارات الجوية على قطاع غزة، حتى دفع الفصائل الفلسطينية الثمن باهظ، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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