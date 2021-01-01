مصر ترسل وفدين لغزة وإسرائيل لاحتواء التصعيد

غزة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية وأخرى عربية صباح اليوم الأربعاء، أن مصر تسعى بقوة من أجل استعادة الهدوء بين إسرائيل وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن تقارير عربية، أن وفدا أمني مصري سيدخل إلى غزة اليوم، لإجراء مفاوضات على وقف إطلاق النار.



ووفقاً لصحيفة العبرية، سيحضر إلى إسرائيل بشكل متزامن وفداً مصرياً أخر، من أجل الضغط على الطرفين لوقف التصعيد في الحال.



يشار إلى جولة من القصف المتبادل استؤنفت منذ مساء يوم الاثنين الماضي، إثر محاولة المستوطنين الإسرائيليين وبدعم السلطات الإسرائيلية، اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ومحاصرة عدد من المقدسيين داخل الحرم القدسي.