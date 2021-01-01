الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 حالة تعافٍ

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 6 حالات وفاة و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء ١١٩١ فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 620 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 105630 إصابة بينها 7053 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 97604 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 973.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 133 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 101.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 31026 شخصًا.