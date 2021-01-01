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10 شهداء بينهم 5 مزارعين في قصف اسرائيلي على غزة يرفع حصيلة الشهداء الى 43

الأربعاء 12 مايو 2021 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
10 شهداء بينهم 5 مزارعين في قصف اسرائيلي على غزة يرفع حصيلة الشهداء الى 43



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى 43 شهيدا من بينهم 13 طفلا و3سيدات و 296 إصابة بجراح مختلفة.

واستشهد ثمانية شهداء فلسطينيين في غارات إسرائيلية منفصلة استهدفت شمال قطاع غزة ومدينة غزة وخان يونس خلال الساعة الاخيرة.

واستهدفت طائرات الاحتلات أربعة  شبان من عائلة المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهادهم وتم نقلهم إلى مشفى الشفاء، حيث أعلن رسميا عن استشهادهم.

وفي بلدة بيت لاهيا استشهد أربعة مزارعين إثر استهدفهم من قبل طائرات الاحتلال بالقرب دوار حمودة شمال قطاع غزة.

و استهدفت الطائرات الإسرائيلية سيارة تندر كانت تسير في أرض زراعية قرب دوار حمودة شرق بيت لاهيا، ما ادى لوقوع لاستشهاد أربعة مزارعين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق، استشهد الفتى إبراهيم سمور 17 عاما إثر إصابته بطلق ناري في الصدر في بلدة خزاعة بخانيونس حيث كان يعمل في زراعة ارضه.

كان المواطن محمود كلوسة استشهد بخان يونس اثر استهداف الاحتلال لمنزلين لقادة في حماس بخان يونس.

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