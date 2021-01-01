قتيل و إصابات خطيرة باستهداف جيب إسرائيلي بصاروخٍ موجه شمال غزة والقسام يحاول اعاقة اسعافهم

غزة / سما /

أعلنت وسائل اعلام عبرية اليوم الأبعاء، مقتل اسرائيلي واصابة 3 اخرين على الأقل في حادثة إطلاق قذيفة مضادة للدروع من شمال قطاع غزة .

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ، استهداف جيب إسرائيلي بصاروخ موجه شمال غزة

واكدت قناة كان العبرية ان 4 اصابات في حادثة الصاروخ المضاد للدروع 2 منها خطيرة جدا والثالث خطيرة ومن ثم اعلن عن مقتل احد المصابين .

من جانبها قالت القناة 12 العبرية ان القسام يحاول عرقلة إخلاء مصابي استهداف المركبة العسكرية شرقي غزة وأطلقت 30 قذيفة هاون تجاه قوات الجيش في الغلاف.

يتبع ..