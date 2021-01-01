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"القادم أعظم".. بالأسماء والأماكن: الجيش الإسرائيلي يحدد "بنك أهدافه" في غزة

الأربعاء 12 مايو 2021 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"القادم أعظم".. بالأسماء والأماكن: الجيش الإسرائيلي يحدد "بنك أهدافه" في غزة



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، حول مجريات عمليته العسكرية في غزة، أنه استهدف 500 هدف في القطاع، زاعما أنه قتل أمس 3 قادة من حركة "حماس" بعملية مشتركة مع الشاباك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "موجات كبيرة جدا" من الغارات الجوية على أهداف حماس، مشيرا في بيانه إلى أنه يستهدف 5 مجموعات من الأهداف وهي:

أولا: المباني متعددة الطوابق التي تستخدمها "المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنها سيواصل العمل ضدها.

ثانيا: أهداف ومصالح تحت الأرض، معلقا بالقول: "القادم أعظم".

ثالثا: القضاء على واستهداف كبار القادة، مشيرا إلى أنه في الليلة الماضية وفي عملية مشتركة مع جهاز الشاباك "تم القضاء على نشطاء كبار في منظومة الاستخبارات العسكرية لحماس ومن بينهم حسن القهوجي ونائبه وائل عيسى قائد فرع التجسس المضاد وشقيق قائد الجناح العسكري لحماس مروان عيسى".

رابعا: راجمات الصواريخ تحت الأرض

خامسا: منازل "القادة الذين نزلوا تحت الأرض"، لافتا إلى أنه تم استهداف منازل مسؤولين كبار في الجناح العسكري لحماس ومن بينهم قائد لواء مدينة غزة بسام عيسى وقائد لواء خانيونس رافع سلامة وقائد الاستخبارات العسكرية محمد يازووي.

وختم بيان الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه تم استهداف نحو 500 هدف منذ بداية العملية، فيما تم إطلاق 850 صاروخا نحو إسرائيل. 200 منها سقطت داخل قطاع غزة.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه شن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات نشطاء "حماس" في منطقة الضفة الغربية.

#الجيش الإسرائيلي #قصف #غزة

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