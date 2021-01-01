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الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات لعناصر "حماس" بالضفة الغربية

الأربعاء 12 مايو 2021 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات لعناصر "حماس" بالضفة الغربية



رام الله / سما /

شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، فجر الأربعاء، طالت قيادات ونشطاء من حركة "حماس" في الضفة الغربية،.

وداهمت قوة إسرائيلية  مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت القيادي في حماس، ياسر البردساوي.

وأوضح شهوج عيان أن القوات اعتقلت الناشط في الحركة محمد عصيدة من بلدة تل القريبة من نابلس. وفي مدينة قلقيلية، اعتقلت قوة عسكرية القيادي في "حماس"، سامح عفانة، بعد تفتيش منزله، وفق الشهود.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من نشطاء الحركة في المدينتين، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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