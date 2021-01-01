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صحيفة : المقاومة في غزة تستعد للمعركة الشاملة

الأربعاء 12 مايو 2021 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : المقاومة في غزة تستعد للمعركة الشاملة



غزة / سما /

كشفت مصادر قيادية بحركة "حماس"، قولها، إن "كتائب القسام" وباقي الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة، بدأت في الاستعداد لمعركة عسكرية شاملة، تحركها الفصائل وفقاً لأهدافها وعدم انتظارها لتكون ردة فعل للتصرفات الإسرائيلية التي تسعى لموجة تصعيد دون الدخول في معركة برية، لعلمها التام بعدم قدرتها على خوض تلك المعارك في الوقت الراهن، وفقا لصحيفة "العربي الجديد".

وأكدت المصادر ذاتها ،  أن "المعارك المرتقبة، ستكون شاملة بالمعنى الكامل برًا وبحرًا وجوًا، وأن غزة لن تكون رد فعل كما كان في السابق"، متابعة "رسائلنا وصلت جيداً لجيش الاحتلال وحكومته".

وشددت على أن "حكومة الاحتلال تعيش مأزقاً كبيراً في الوقت الراهن، فهي تريد وقف صواريخ المقاومة بعد ما فوجئت بحجم القوة النيرانية ومداها، ولكنها تريد إنهاء تلك الموجة بانتصار إعلامي وسياسي أمام شعبها وهو ما لن تمكنها منه المقاومة هذه المرة".

وقالت المصادر إن "المقاومة هي من ستحدد متى وكيف تقف تلك الموجة إذا ما قررت ذلك"، كاشفة أنه صدرت تعليمات لوحدات القتال البحرية لتنفيذ عمليات خلال الأيام القادمة في عمق الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى أن الطيران المسير بدأ في اتخاذ مواضعه". وشددت بالقول "الجميع في مواقعه في انتظار شارة البدء".

#المقاومة #غزة #اسرائيل

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