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أجواء معتدلة الى حارة نسبياً

الأربعاء 12 مايو 2021 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجواء معتدلة الى حارة نسبياً



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاربعاء، معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفاً في معظم المناطق ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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