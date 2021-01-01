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تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

الأربعاء 12 مايو 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة للفنانة هيفاء وهبي تستنفر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما اعتبرت ما يحدث في غزة "جريمة ضد الإنسانية".

وكتب أدرعي على "تويتر": "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة".

وأضاف أن "ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس".

ودعا أدرعي "العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار".

وختم قائلا: "ليس كل مرة تسلم الجرة".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي نشرت تغريدة مؤيدة للفلسطينيين، معتبرة ما يحصل في غزة "جريمة ضد الإنسانية". 

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