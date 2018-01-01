شاهد: اسرائيل تنشر تسجيلا قديما من سوريا للزعم أن حماس تطلق صواريخ من الأحياء السكنية

القدس المحتلة / سما /

نشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي فيديو ادعى أنه "من قطاع غزة ولإطلاق الصواريخ من مناطق مأهولة بالسكان".

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الثلاثاء تقريرا يدحض إدعاءات أوفير جندلمان، التي زعم فيها أن حركة حماس تطلق صواريخها من الأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأكد التقرير أن الفيديو الذي نشره جندلمان على "فيسبوك" و"تويتر" نشر قبل عدة سنوات في سياقات مختلفة، ولاعلاقة له بما يجري في قطاع غزة.

وجاء في تعليق أوفير جندلمان على الفيديو المذكور: "إليكم دليل قاطع، ميليشا حماس الإرهابية تواصل إطلاق الصواريخ عمدا من داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة... هذه جريمة حرب".

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أنه غداة الغارات الإسرائيلية الدامية التي أوقعت ما يزيد عن 28 شهيدا في غزة، نشر المتحدث باسم نتنياهو مقطع فيديو ادعى فيه أنه يظهر"إطلاق حركة حماس للصواريخ من بين الأحياء السكنية، لكن هذا الادعاء غير صحيح"، على حد وصف التقرير.

وتابعت: "الفيديو منشور قبل سنوات في سياقات مختلفة، منها أنه مصور في سوريا".

ويظهر الفيديو ما يبدو أنه راجمة صواريخ في منطقة مأهولة بالسكان.

وجاء في التقرير: "لكن مزيدا من البحث يرشد إلى نسخة أقدم نُشرت على موقع يوتيوب عام 2019 على أنها مصورة من مدينة معرة النعمان السورية".

كما عثر على نسخة أقدم للفيديو تعود للعام 2018، قيل إنه مصور في درعا جنوب سوريا.