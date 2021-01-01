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"البزم" : الاحتلال دمر جميع مقرات الشرطة بغزة

الأربعاء 12 مايو 2021 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"البزم" : الاحتلال دمر جميع مقرات الشرطة بغزة



غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات متتالية على عدة مناطق من قطاع غزة أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في القطاع.

وذكر "البزم" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنه تم التركيز على مدينتي غزة وخانيونس في القصف الإسرائيلي الذي استهدف عدداً من المقار والمواقع التابعة للشرطة.

وأكد "البزم" أن القصف الإسرائيلي طال المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، وعدد من منازل للمواطنين وشقق سكنية، إضافةً لقصف العديد من مواقع المقاومة، والشوارع والبُنى التحتية.

وأشار "البزم" إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية تواصل القيام بواجبها في متابعة آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والعمل على حماية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن.

#البزم #الاحتلال #غزة #قصف #مقرات الشرطة

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