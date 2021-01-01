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إسرائيل ترفض مقترحا أمميا للتهدئة ووقف فوري لاطلاق النار

الأربعاء 12 مايو 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل ترفض مقترحا أمميا للتهدئة ووقف فوري لاطلاق النار



غزة/سما/

كشف مصدر فلسطيني مطلع، الأربعاء، أن إسرائيل رفضت مقترحا أمميا لوقف إطلاق النار، "فورا".




وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط، تور وينسلاند، قدم لإسرائيل ولحركة حماس، مقترحا لوقف "فوري" لإطلاق النار، لكن "تل أبيب" رفضته.
وحول موقف حركة حماس من المقترح، قال المصدر إن الحركة لم ترد على المقترح، نظرا لرفضه من قبل إسرائيل.
وأضاف المصدر أن وينسلاند، طالب الطرفين، بوقف إطلاق النار فورا، وإلا فإن الأمور ستذهب "نحو حرب شاملة".
وتسببت السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس، باندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الإثنين الماضي.
والثلاثاء، تدهورت الأمور بشكل كبير، وغير مسبوق، عقب لجوء إسرائيل لسياسة تدمير الأبراج السكنية بغزة، ورد حركة حماس، بإطلاق عشرات الصواريخ نحو وسط إسرائيل.

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