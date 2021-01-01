طائرات الاحتلال الاسرائيلي يشن سلسلة غازات على مقار حكومية وشرطية بغزة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مقار حكومية وشرطية في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن أكثر من 100 غارة جوية استهدف مقار حكومية ومواقع للمقاومة في غرب غزة خلال دقائق.



وقالت المصادر، إن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة متتالية على مدينة عرفات للشرطة ومقر الجوازات ومقرات حكومية في مدينة غزة.

كما تم استهداف مواقع المقاومة في منطقة المقوسي بصواريخ من طائرات حربية غرب غزة، بالتزامن مع غارات على مواقع للمقاومة في خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال بأكثر من 50 صاروخًا أهدافًا في خانيونس، وفق مصادر محلية.



