  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرات الاحتلال الاسرائيلي يشن سلسلة غازات على مقار حكومية وشرطية بغزة

الأربعاء 12 مايو 2021 06:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال الاسرائيلي يشن سلسلة غازات على مقار حكومية وشرطية بغزة



قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة مقار حكومية وشرطية في قطاع غزة.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات متتالية أسفرت عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في قطاع غزة.
ووفق مصادر محلية، فإن أكثر من 100 غارة جوية استهدف مقار حكومية ومواقع للمقاومة في غرب غزة خلال دقائق.

وقالت المصادر، إن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة متتالية على مدينة عرفات للشرطة ومقر الجوازات ومقرات حكومية في مدينة غزة.
كما تم استهداف مواقع المقاومة في منطقة المقوسي بصواريخ من طائرات حربية غرب غزة، بالتزامن مع غارات على مواقع للمقاومة في خانيونس.
وقصفت طائرات الاحتلال بأكثر من 50 صاروخًا أهدافًا في خانيونس، وفق مصادر محلية.

 

الأكثر قراءة اليوم

شاهد.. مسلسل نسل الأغراب الحلقة 30 والأخيرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

"القتال سيستمر عدة ايام".. هل تنفذ اسرائيل عملية برية؟ جيش الاحتلال يجيب

من سرايا القدس.. صور: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية بحي الرمال وسط غزة

24 شهيدا منذ الامس ..استشهاد ثلاثة فلسطينيين بعد قصف منزلهم...صور

"سرايا القدس" تكشف نوع "صواريخ عسقلان"

طائرات الاحتلال تدمر برج هنادي بشكل كامل وسط مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

صواريخ

"سرايا القدس" تعلن عن إطلاق 100 صاروخ كرد على استهداف الأبراج السكنية

اعلام: 5 قتلى اسرائيليين بمدينة اللد شرق تل أبيب

"القسام" تكشف عن الصواريخ التي ضربت بها تل أبيب وبن غوريون فجرا

=

بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف برج الجوهرة وسط غزة

صص

بالفيديو: 3 شهداء و4 إصابات بقصف شقة سكنية في تل الهوا غرب غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية