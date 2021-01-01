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"سرايا القدس" تعلن عن إطلاق 100 صاروخ كرد على استهداف الأبراج السكنية

الأربعاء 12 مايو 2021 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعلن عن إطلاق 100 صاروخ كرد على استهداف الأبراج السكنية



غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فجر يوم الأربعاء، عن إطلاق 100 صاروخ كرد على استهداف الأبراج السكنية.

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وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب ورد وكالة سما الاخبارية "وجهنا ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ صوب تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت رداً على استهداف الأبراج السكنية".

وكان قيادي كبير في سرايا القدس أكد في تصريح مقتضب أنه إذا استمر العدو باستهداف الأبراج السكنية والمدنيين ستبقى تل أبيب تحت نيران المقاومة.

#سرايا القدس #اطلاق صواريخ

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