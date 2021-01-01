استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الخليل/سما/

استشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد مواطن من مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي شهدها المخيم.

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وذكرت إذاعة صوت القدس، أن الشهيد هو الشاب حسين عطية الطيطي 26 عام استشهد بعد إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال خلال مداهمة مخيم الفوار واصابة اثنين آخرين