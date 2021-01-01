اعلام: 5 قتلى اسرائيليين بمدينة اللد شرق تل أبيب

القدس المحتلة/سما/

أعلنت القناة 12 العبرية، فجر الأربعاء، عن مقتل إسرائيلي، وإصابة آخر بجراح خطيرة بمدينة اللد، إثر الضربات الصاروخية الموجهة من غزة إلى تل أبيب.

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وأفادت القناة، بمقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة بعد إصابة مباشرة من الهجوم الصاروخي على منزل في منطقة "يهود" القريبة من مطار بن غوريون الدولي.

وذكرت قناة الجزيرة عن "ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 5 بعد الإعلان عن مقتل سيدة وطفلها في مدينة اللد.

كما أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن وجود قتيلان في اللد شرق تل أبيب بعد تعرض المدينة لرشقات صاروخية.



وكانت القناة 13 العبرية، أفادت فجر الأربعاء، باستهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع جنوب إسرائيل بوابل من الصواريخ، فيما ذكرت قناة "كان" ومواقع عبرية بأن وابل من الصواريخ استهدف بالماخيم وبئر السبع وتل أبيب ومحيطها، فيما دوت صفارات الإنذار في نيس زيونا قرب الرملة.

وقالت مواقع للمستوطنين:" 350 صاروخًا تم إطلاقهم من غزة في 20 دقيقة على بئر السبع وتل أبيب ومحيطهما".

وأعلنت كتائب القسام، فجر الأربعاء، عن توجيه "ضربةً صاروخيةً كبيرة ب100 صاروخ لبئر السبع رداً على استئناف العدو لقصف الأبراج المدنية"، وقالت "القادم أعظم".

كما أعلنت عن توجيه مجدداً "ضربةً صاروخيةً كبيرة إلى منطقة تل أبيب ومطار "بن غوريون" ب110 صواريخ رداً على استئناف استهداف الأبراج السكنية"، وقالت "إن عدتم عدنا".

وكشفت كتـائب القسام، أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر يوم الأربعاء، لتل أبيب ومطار "بن غوريون" استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل.