"القسام" تكشف عن الصواريخ التي ضربت بها تل أبيب وبن غوريون فجرا

غزة/سما/

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن الصواريخ التي ضربت بها فجر اليوم تل أبيب المحتلة ومطار بن غوريون التابع للاحتلال.

وأعلنت القسام أنها استخدمت لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز A120، M75، J80، J90 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل.

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و قالت الكتائب " نعاود قصف حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان ب20 صاروخاً من طراز Q20 والذي تشتعل فيه النيران منذ أمس بفعل القصف القسامي"