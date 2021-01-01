بالفيديو: طيران الاحتلال يقصف برج الجوهرة وسط غزة

غزة/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، برج الجوهرة، وسط مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

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وفي التفاصيل، فقد أطلقت طائرات الإسرائيلي، أربعة غارات استهدفت البرج أحدثت أضراراً جسيمة فيه ولم يسوى بالأرض.

وبرج الجوهرة، هو الثاني الذي تدمره طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن استهدفت برج هنادي، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، غرب مدينة غزة، ليتم تسويته بالأرض، مع تضرر منازل المواطنين في المكان.

وجدير بالذكر أن برج الجوهرة يضم مكاتب إعلامية وقنوات عربية.

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