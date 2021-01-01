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فصائل المقاومة: معركتنا مستمرة دفاعاً عن شعبنا وفي جعبتنا الكثير

الأربعاء 12 مايو 2021 02:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المقاومة: معركتنا مستمرة دفاعاً عن شعبنا وفي جعبتنا الكثير



غزة/سما/

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على أن معركة سيف القدس مستمرة دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا، وشددت بأنها معركةٌ مقدسة مستمرة حتى يتراجع العدو عن عدوانه، مضيفةً بأنه لا زال في جعبتها الكثير في حال استمر العدو في عدوانه.

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وفي بيان عسكري فجر اليوم الأربعاء، أكدت الغرفة بأنها فصائل المقاومة وجهت اليوم أكبر ضربة صاروخية في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني، بأكثر من 300 قذيفة وصاروخ، وأوضحت بأن هذه الضربة استهدفت بشكل خاص تل أبيب وضواحيها.


وأشارت الغرفة إلى قيادة العدو قد فشلت وهي تنظر إلى كيانها وهو يحترق في توقع استعداد المقاومة ومستوى جهوزيتها للدفاع عن شعبنا ومقدساته.
وأبرقت الغرفة بالتحية لأسر الشهداء والجرحى، وأعربت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن مؤازرتها وإسنادها لهم، ووعدت عوائل الشهداء والجرحى بأن دماء أبنائهم لن تذهب هدراً.


كما توجهت قيادة الغرفة المشتركة بالتحية لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتابعت: "ونخص بالذكر أهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون الحصار والعدوان ويلتفّون حول مقاومتهم في دفاعها عن القدس، وإلى شعبنا في المناطق المحتلة في الضفة والقدس والداخل المحتل، وتدعوهم لضرب العدو في كل مكان بما يتوفر لديهم من إمكانيات حتى يتراجع العدو عن إجراءاته بحق مقدساتنا وشعبنا".

#الفصائل الفلسطينية

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