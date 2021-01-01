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بالفيديو: 3 شهداء و4 إصابات بقصف شقة سكنية في تل الهوا غرب غزة

الأربعاء 12 مايو 2021 02:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: 3 شهداء و4 إصابات بقصف شقة سكنية في تل الهوا غرب غزة



غزة/سما/

اُستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 4 مواطنين اثنين منهم في حالة حرجة، فجر اليوم الأربعاء، في قصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شقة سكنية في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزّة بشكلٍ مفاجئ.

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ووصل مجمع الشفاء الطبي 3 شهداء بينهم فتاتين وطفل، وعدة إصابات، جراء قصف شقة سكنية في تل الهوا بدون سابق إنذار،  وأدت قوة الاستهداف لتطاير أشلاء الشهداء من داخل الشقة إلى خارجها.

يُذكر أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يشن عدواناً متواصلاً على مختلف مناطق قطاع غزّة، والذي يطال منازل المواطنين المدنيين والأبراج السكنية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 30 مواطناً وإصابة العشرات.

#تل الهوا

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