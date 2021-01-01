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أبو عبيـدة لفلسطيني الداخل المحتل: انهضوا يا أهل البيت وانتزعوا حقوقكم

الأربعاء 12 مايو 2021 01:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيـدة لفلسطيني الداخل المحتل: انهضوا يا أهل البيت وانتزعوا حقوقكم



غزة/سما/

    
وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، رسالة لأهلنا في الداخل المحتل، يدعو فيها إلى الثبات أمام غطرسة الاحتلال.

وقال أبو عبيدة في رسالة مسجلة، إن أهل الداخل المحتل منا ونحن منهم، اثبتوا في مواقعكم وواجهوا غطرسة المحتل وانتزعوا حقوقكم، وستجدوننا لكم سيفا ودرعا.

وأضاف " ها أنتم ترون بيت المحتل كبيت العنكبوت، فانهضوا يا أخل البيت المبارك، ويا حراس فلسطين الأوفياء.

ووجه أبو عبيدة خلال كلمته تحية لأهلنا في الداخل المحتل في كل ميدان يشعلون فيه فتيلا ويقدحون شرارة على طريق كنس المحتل وكبرياءه.

وتابع أبو عبيدة:" كتائب القسام لكم ومنكم وقريبة منكم بدفاعها عن حقوقكم وانتصارها لكرامتكم، واستجابتها لصرخاتكم".

وختم " عطاؤكم هو وقود لثورة لشعبنا وتحرير أرضنا، وإنما النصر صبر ساعة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

#ابو عبيدة #كتائب القسام

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