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مخاوف إسرائيلية من نشوب "انتفاضة فلسطينية" داخل إسرائيل

الأربعاء 12 مايو 2021 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف إسرائيلية من نشوب "انتفاضة فلسطينية" داخل إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أبدت أوساط أمنية إسرائيلية مخاوفها من نشوب انتفاضة فلسطينية داخل إسرائيل، على إثر الأحداث الأخيرة في القدس وغزة.
 
وكشفت قناة كان العبرية مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك توقعات بحدوث انتفاضة داخلية في المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل، ويجب وقف ذلك قبل ان تتدحرج وتتزايد.
 

ووفقاً للقناة تتصاعد المواجهات بالنقب وبئر السبع، المواطنين العرب رشقوا الحافلات الإسرائيلية بالحجارة، أدى ذلك لوقوع أربع إصابات بالمكان.
 

يشار إلى أن حالة من الفوضى والغضب العارم تعم البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع، وذلك على إثر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

#اسرائيل #انتفاضة فلسطينية

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