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لأول مرّة.. الإعلان عن حالة طوارئ في اللد

الأربعاء 12 مايو 2021 01:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرّة.. الإعلان عن حالة طوارئ في اللد



اللد/سما/

أعلنت السلطات الإسرائيلية فرض حالة الطوارئ في مدينة اللد، في ظل تصاعد المواجهات التي اندلعت عقب الاعتداء على المواطنين العرب في أعقاب استشهاد شاب برصاص متطرفين يهود.
 

وأعلن نتنياهو الليلة تفعيل حالة الطوارئ عقب مشاورات أمنية أجراها مع وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس بعد المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية واليهود المتطرفين في مدينة اللد.
 
وجاء ذلك في أعقاب قرار غانتس بإقحام قوات "حرس الحدود" التابعة للشرطة الإسرائيلية إلى مدينة اللد واستدعائها من المناطق المحتلة في الضفة الغربية، بمزاعم "إعادة ضبط النظام في المدينة".
 
وعقدت المشاورات الأمنية بمشاركة وزير الأمن الداخلي، والمستشار القضائي للحكومة، والمستشار العسكري لرئيس الحكومة والمدير العام لمكتب رئيس الحكومة، والمفتش العام للشرطة الذي عمل في السابق قائدا لوحدات "حرس الحدود"

و ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحنا، أعلن حالة الطوارئ في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني، في أعقاب المواجهات التي اندلعت في المدينة بين المواطنين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على خلفية التوتر بالقدس والتصعيد في غزة.
 
وبحسب القناة 13 العبرية، قال رئيس بلدية اللد يائير لفيفو: إن الأوضاع في المدينة خطيرة، وطالب الشرطة والحكومة الإسرائيلية بفرض حظر التجول بالمدينة.
 
وأضاف لفيفو: "نحن في انتفاضة حقيقية، ونفقد السيطرة، فليحضروا الجنود هنا".
 
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إحراق عدد من مركبات المستوطنين الإسرائيليين بمدينة اللد.
ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد تم البدء بإجلاء عائلات يهودية من مدينة اللد بسبب التوتر فيها.
 
وفي السياق، ذكر موقع "بيتخون شوتيف" العبري، أنه تم إطلاق الرصاص الحي على مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة رهط، بالإضافة إلى إضرام النار في عدة مراكز للشرطة الإسرائيلية في مدينة أم الفحم.

#اللد #غزة

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