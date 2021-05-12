  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهندي للإحتلال: قبل أن تتحدثوا عن الردع انظروا إلى المرآة جيداً فليس لدينا ما نخسره غير القيد

الأربعاء 12 مايو 2021 01:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهندي للإحتلال: قبل أن تتحدثوا عن الردع انظروا إلى المرآة جيداً فليس لدينا ما نخسره غير القيد



غزة/سما/

قال الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 12/5/2021، أن على جنرالات الاحتلال "الإسرائيلي" قبل أن يتحدثوا عن الردع أن ينظروا إلى المرآة جيداً فليس لدينا ما نخسره غير القيد وهم لديهم ما يخسرون.


وأضاف د. الهندي في تصريح له تعقيباً على مؤتمر قادة العدو :"في مؤتمر صحفي استعراضي لأعلى أربعة مسؤولين سياسيين وأمنيين في دولة العدو استهدفوا إدخال بعض الاطمئنان لجمهور مصاب بالذهول والخوف لدولة مطالب أكثر من نصف سكانها بالدخول للملاجئ".


وتابع د. الهندي:"ظهر أربعتهم وهم يتوعدون المقاومة في غزة ويدّعون تدفيع المقاومة الثمن ويتحدثون عن الردع. لقد فشلو في ردع غزة على مدار 51 يوما في 2014 وهي لا تملك الخبرة والإمكانيات والدوافع التي تملكها اليوم".


وزاد:"هم يستهدفون الأبراج السكنية والمدنيين فيخرج شعب غزة تحت القصف في وداع الشهداء يهتف بالروح والدم نفديك يا أقصى, فيما امبراطورية القوة والأمن والاقتصاد  التي تردع المنطقة تتحول إلى مدينة أشباح مردوعة أمام كاميرات العالم."
وتشن "إسرائيل" لليوم الثالث على التوالي عدواناً متواصلاً استهدفت فيه عدد من الأبراج السكنية والشقق مما أدى لاستشهاد 32 مواطناً بينهم نساء وأطفال ومئات الإصابات بجراح مختلفة.

#محمد الهندي #غزة #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

القسام يعلن عن دخول صاروخ جديد الخدمة لأول مرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

"القتال سيستمر عدة ايام".. هل تنفذ اسرائيل عملية برية؟ جيش الاحتلال يجيب

من سرايا القدس.. صور: 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف شقة سكنية بحي الرمال وسط غزة

القسام يوجه ضربة صاروخية كبيرة لعسقلان:"سنجعلها جحيماً"..فيديو

24 شهيدا منذ الامس ..استشهاد ثلاثة فلسطينيين بعد قصف منزلهم...صور

"سرايا القدس" تكشف نوع "صواريخ عسقلان"

الأخبار الرئيسية

صص

بالفيديو: 3 شهداء و4 إصابات بقصف شقة سكنية في تل الهوا غرب غزة

أبو عبيـدة لفلسطيني الداخل المحتل: انهضوا يا أهل البيت وانتزعوا حقوقكم

المبعوث الاممي يطالب بوقف اطلاق النار فورا: الامور تذهب باتجاه حرب شاملة..

النحالة يرد على قادة الاحتلال: "ماضون في هذه المعركة.. ونعد شعبنا بأننا لن نتراجع"

الصحة بغزة: 32 شهيد من بينهم 10 اطفال وسيدة و 203 اصابة حراء العدوان الاسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية