الهندي للإحتلال: قبل أن تتحدثوا عن الردع انظروا إلى المرآة جيداً فليس لدينا ما نخسره غير القيد

غزة/سما/

قال الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 12/5/2021، أن على جنرالات الاحتلال "الإسرائيلي" قبل أن يتحدثوا عن الردع أن ينظروا إلى المرآة جيداً فليس لدينا ما نخسره غير القيد وهم لديهم ما يخسرون.



وأضاف د. الهندي في تصريح له تعقيباً على مؤتمر قادة العدو :"في مؤتمر صحفي استعراضي لأعلى أربعة مسؤولين سياسيين وأمنيين في دولة العدو استهدفوا إدخال بعض الاطمئنان لجمهور مصاب بالذهول والخوف لدولة مطالب أكثر من نصف سكانها بالدخول للملاجئ".



وتابع د. الهندي:"ظهر أربعتهم وهم يتوعدون المقاومة في غزة ويدّعون تدفيع المقاومة الثمن ويتحدثون عن الردع. لقد فشلو في ردع غزة على مدار 51 يوما في 2014 وهي لا تملك الخبرة والإمكانيات والدوافع التي تملكها اليوم".



وزاد:"هم يستهدفون الأبراج السكنية والمدنيين فيخرج شعب غزة تحت القصف في وداع الشهداء يهتف بالروح والدم نفديك يا أقصى, فيما امبراطورية القوة والأمن والاقتصاد التي تردع المنطقة تتحول إلى مدينة أشباح مردوعة أمام كاميرات العالم."

وتشن "إسرائيل" لليوم الثالث على التوالي عدواناً متواصلاً استهدفت فيه عدد من الأبراج السكنية والشقق مما أدى لاستشهاد 32 مواطناً بينهم نساء وأطفال ومئات الإصابات بجراح مختلفة.