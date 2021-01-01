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"المخابرات العامة": الاحتلال اغتال أحد ضباطنا بدم بارد وأصاب آخر بجروح حرجة جنوب نابلس

الأربعاء 12 مايو 2021 12:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المخابرات العامة": الاحتلال اغتال أحد ضباطنا بدم بارد وأصاب آخر بجروح حرجة جنوب نابلس



رام الله / سما /

قال جهاز المخابرات العامة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين أقدموا، مساء أمس الثلاثاء، على اغتيال أحد ضباط الجهاز وأصابوا آخر بجروح حرجة، بدم بارد، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

واستشهد الضابط في جهاز المخابرات العامة أحمد عبد الفتاح ضراغمة وأصيب زميله بجروح حرجة، جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز زعترة، النار صوب المركبة التي كانا يستقلانها.

وفي وقت لاحق، سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد ضراغمة، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.

#المخابرات العامة الفلسطينية #الجيش الإسرائيلي #صابات المستوطنين #حاجز زعترة العسكري

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