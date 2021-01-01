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كوخافي وغانتس يسعيان لتهدئة الجبهة الداخلية بعد هجوم تل أبيب

الثلاثاء 11 مايو 2021 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي وغانتس يسعيان لتهدئة الجبهة الداخلية بعد هجوم تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

استعرض كلا من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي مساء اليوم الثلاثاء، إنجازات الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين خلال هجومه على قطاع غزة.
 
ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية عن غانتس قوله، "يوجد الكثير من الاهداف بجعبتنا، وهذه فقط البداية، التنظيمات الفلسطينية تضررت وستستمر بالتضرر، سوف نعيد الهدوء والأمن على المدى البعيد".
 
فيما نقلت الصحيفة عن كوخافي تأكيده على أن الجيش يعمل على مدار 24 ساعة، مضيفاً "خلالها استهدفا أكثر من ٥٠٠ هدف عسكري، وقمنا باغتيال عناصر لحماس، ونعمل على اعتراض الصواريخ".
 
تصريحات قادة الجيش الإسرائيلي جاءت بعد أقل من ساعة على الاستهداف الكبير الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مدينة تل أبيب والذي أوقع قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف المستوطنين الإسرائيليين.
 
كما تمنى المسؤولان، الشفاء للجرحى، مناشدين المستوطنين الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".
 
أقوال كوخافي وغانتس سبقها تصريح مماثل لرئيس الوزراء نتنياهو، والذي بدوره سعى لطمئنة جبهته الداخلية في ظل الضربات القاسية التي تتلقاها المدن الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة على مدار اليومين الماضيين.

#بيني غانتس #أفيف كوخافي #الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #قطاع غزة

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